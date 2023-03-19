议会选举投票开始 全国共设立一万多个投票站点

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 今天（3月19日）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）选举投票日。

选举投票工作在各地按照当地时间于早晨07：00时开始，直到晚20：00时结束。投票结束后，各个投票站的选举委员会，将在当地时间20：00开始启动计票和统计工作。

哈萨克斯坦全国各地及海外地区共设立投票站点10 233个。其中，为切实保障生活在海外各地的哈萨克斯坦公民能够方便的行使公民权，在全球62个国家的哈萨克斯坦使领馆和驻外机构当中，设立了77个海外投票站点。这些国家包括欧盟国家、英国、俄罗斯、美国、中国、韩国、印度等。

受时区因素影响，部分国家的海外公民将先于哈萨克斯坦境内公民开始进行投票。

由于本次选举投票时，选民需要同时选举马吉利斯（议会下院）议员和各级马斯利哈特（地方议会）议员，且本次选举采取混合选举模式（党派比例制+单一选区多数制），因此选民需要填写的选票数量较过去的选举更多。

其中，位于三大直辖市（阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特）的选民需要填写被分为不同颜色的四张选票，分别对应比例制模式的下议院和直辖市地方议会候选人（两张），以及多数制模式下的下院和市地方议会候选人（两张）。而在17个州，选民则需要填写分为不同颜色的五张选票。额外多出的一张选票，是针对完全采用多数制选举模式的县一级地方议会选举候选人。

值得一提的是，根据总统在国情咨文中提出的改革方案，马吉利斯的«比例-多数»混合选举模式占比分别为70/30。即马吉利斯议席的70%将按照比例选举制产生，而另外的30%则将按照多数选举制产生。

而在州、直辖市一级的马斯利哈特采取的«比例-多数»混合选举模式占比为50/50。即一半的议席按照比例选举制产生，另一半按照多数选举制产生。

至于县一级及以下级别的马斯利哈特，则完全采用多数制选举模式选举议员。

根据哈萨克斯坦共和国宪法规定的原则，本次选举期间，将完成对下议院98个议席的议员选举。其中69个议席按照党派比例制选出，29个议席根据单一选区多数制选出。同时，今年全国各级共223个地方议会将选举出3415位马斯利哈特议员。

全国将有11 970 406名选民参与本次议会选举投票。其中选民人数最多的地区是突厥斯坦州——1 177 507名登记选民，最少的是乌勒套州——138 277名登记选民。

来自全球41个国家和12个国际组织的793名国际观察员将全程参与此次议会大选的监督工作。

为保障选举投票的秩序和安全，投票日全国将有4.5万名警员参与维持治安的任务。其中一部分将负责投票站的安保，另一部分负责街道等公共区域的安保任务。投票站点周边区域的安保工作也将得到强化。

为确保特殊需要人士行使公民权的需求，全国所有投票站点均配备了相应的无障碍设施，并安排专人负责予以必要的协助。

同时，各个投票站点也将切实落实相关的防疫消毒规范。国家首席卫生医师建议选民在投票期间佩戴口罩。

【编译：木合塔尔·木拉提】

