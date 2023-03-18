政府总理会见英国外交大臣

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 -- 哈萨克斯坦阿里汗·斯马伊洛夫3月18日在首都阿斯塔纳会见了首次对我国进行正式访问的英国外交、联邦和发展事务大臣詹姆斯·克莱弗利。

总理官网消息称，英国是哈萨克斯坦在欧洲地区主要的商业和投资伙伴国家之一。

2022年两国之间的贸易额增幅近60%，达到了18亿美元。

同时，联合王国也是对哈投资前十位的国家之一，从2005年至今，已经在哈萨克斯坦直接投资达165亿美元。双方的经贸合作近几年仍保持着良好的增长。

- 哈萨克斯坦政府愿意与英国在所有领域深化合作。在这方面，通过哈萨克斯坦和英国间战略合作伙伴关系协议将是重要的一步。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理表示，在扩大相互贸易的框架内，哈萨克斯坦准备增加100多种对英国的出口产品，总价值约8亿美元。同时，双方将在能源领域合作实施«绿色»氢生产联合项目，并进一步发展跨里海国际运输路线推动双方在物流运输领域的合作。

詹姆斯·克莱弗利强调指出，哈萨克斯坦是英国在重要地区重要的贸易伙伴之一，联合王国愿意与哈萨克斯坦在各个领域加深互利合作。

- 英国和哈萨克斯坦建立了牢固和稳定的合作基础，我认为，其发展潜力巨大。这一基础，为我们讨论未来可以开展的合作可能性创造了条件。- 他说。

会谈期间，在哈萨克斯坦共和国总理的见证下，哈萨克斯坦和英国在开发生态清洁氢和发展重要矿物原料领域合作方面，签署了战略伙伴关系备忘录。