国家元首会见英国外交大臣

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫18日在总统府会见了到访的英国外交、联邦和发展事务大臣詹姆斯•克莱弗利。

据总统府新闻局消息，会谈中，双方就哈英两国间政治、经贸、投资和人文领域双边合作的进一步深化前景进行了讨论。

国家元首对英国外交大臣的到访表示了欢迎，并指出，詹姆斯•克莱弗利此次对哈萨克斯坦的访问，对两国之间合作关系的进一步发展具有非常重要的意义，是有着区域性影响力的重要事件。

- 您的访问之旅，将为哈萨克斯坦和英国之间相互关系的进一步深化注入新动力。我听了您最近在外交部的发言，其中阐述了英国外交政策的长期立场，同时还讲到了许多非常重要的问题。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调指出，哈英两国之间的双边关系正在高速发展当中。

- 我们的合作关系，特别是在经济和政治领域的合作，可以说成果丰富。为了使这一良好的发展继续保持下去，需要予以额外的动力。- 总统说。

会谈中，托卡耶夫总统还请来宾代为转达他对英国首相里希·苏纳克的问候和祝福。总统表示，欢迎英国首相在他认为合适的时候，对哈萨克斯坦进行访问。

总统强调，英国首相的访问，将有助于讨论一些旨在加强双边关系的具体问题。

詹姆斯•克莱弗利表示，阿斯塔纳与伦敦之间的关系正在高速发展当中。他指出，英国方面对哈萨克斯坦正在实施的一系列政治体制改革予以高度评价。

- 贵国是我们在中亚地区的主要贸易伙伴。我们注意到了在促进经济增长方面，有很多很好的机会开展共同的合作。我相信哈萨克斯坦实施的税收改革计划将有助于加强互利经济关系。- 英国外长说。

会谈期间，总统与英国外长还就共同关系的区域和国际热点议题相互交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】



