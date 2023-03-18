英国外长：将对哈国中间走廊项目的发展予以积极支持

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 – 哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西里恩科3月18日在首都阿斯塔纳会见了首次对我国进行正式访问的英国外交、联邦和发展事务大臣詹姆斯•克莱弗利，会谈结束后，两国外交部代表共同主持了新闻发布会。

新闻发布会上，副外长罗曼·瓦西里恩科对英国外交大臣詹姆斯•克莱弗利的首次来访表示了欢迎，并强调他即将与哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫举行的会晤，将为哈英两国未来关系的发展注入新的动力。

他表示，哈萨克斯坦与英国之间的各领域合作将不断发展延续，并增添新的内容。

根据哈萨克斯坦外交部副部长的介绍，两国外交官在今天的会晤当中，讨论了双边合作、地区和国际议程上的热点问题。其中，发展哈英之间的政治对话，振兴两国在经贸和投资领域的合作是重要议题。

副外长强调指出，发展与英国的合作关系，是哈萨克斯坦多边外交政策的优先事项致以。建交三十年来，双方已经实现了高水平的战略合作。

英国外交大臣詹姆斯•克莱弗利对哈萨克斯坦同僚的热情迎接表示了感谢。来宾指出，在今天的会晤当中，双方讨论了哈萨克斯坦的石油和天然气的运输问题，并表示英国方面愿意协助哈萨克斯坦探寻出口产品的替代通道，并会在发展«中间走廊»（跨里海多式联运国际运输线路）项目方面予以积极的支持。

他表示，英国将继续与哈国开展合作，借助自身的经验和投资，积极的发挥作用，协助哈国保护其经济基础，完善其推进经济多元化的手段和途径。

英国外交大臣还强调指出，建交三十年来英国在哈投资已经超过了160亿美元，两国在哈的合资企业和机构已经冲过了550家。他表示，扩大哈萨克斯坦与英国战略伙伴关系的范围具有巨大潜力。

哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科在新闻发布会上指出，英方对与哈国共同开展在原材料加工、绿色能源、碳中和发展等有前景的领域的合作非常感兴趣。

据其介绍，哈萨克斯坦方面打算将对英国市场的出口增加到 7.5 亿美元。

根据哈外交部副部长的说法，哈英双边贸易额逐年增长，自2021年以来增长了58.7%，去年达到18亿美元。

副部长还表示，哈英两国将签署一份关于有效促进双边经济发展的谅解备忘录，并强调该备忘录的签署将开启两国在贸易、投资、教育、文化等领域合作的全新阶段。

英国外交大臣詹姆斯•克莱弗利在新闻发布会上还着重重申了英国对哈萨克斯坦作为独立自主的主权国家的高度尊重，以及英国作为在《布达佩斯议定书》签字的三个国家之一，对哈国曾经放弃巨大的核武库并在国际无核化领域展现出的领导力和决心的支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】



