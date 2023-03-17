托卡耶夫总统会见联合国人权事务高级专员

哈通社/阿斯塔纳/3月17日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日会见了联合国人权事务高级专员沃尔克·特克（VolkerTürk）。

托卡耶夫总统欢迎沃尔克·特克的到访，并表示他的此次访问将进一步加强哈萨克斯坦与联合国人权事务高级专员办事处之间的合作。总统强调，哈方愿意在保护人权问题上开展紧密合作和交换信息。

国家元首指出，哈萨克斯坦签署批准了联合国所有主要公约和议定书，并在国家层面建立了人权领域的相互积极行动机制。

哈萨克斯坦总统还就正在开展的改革进程进行了介绍。他表示，实施“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府” 原则的框架下开展的社会政治复兴倡议，在去年的全国公民投票和总统选举中得到了哈萨克斯坦人民的支持。

联合国人权事务高级专员感谢哈萨克斯坦总统的盛情接待，并积极评价了哈萨克斯坦与该组织在人权问题上建立的有效合作。

沃尔克·特克指出，托卡耶夫总统的倡议下，哈萨克斯坦社会经济生活发生了重大变化。

-我近些年密切关注着贵国发生的事件。对我们来说，保护公民权利是改革的非常重要组成部分。因为，国家的未来取决于它。我们认为，每个国家的未来都应建立在联合国和全世界所依赖的基本原则之上。今年是《世界人权宣言》通过 75 周年。我们希望将这个特殊的日子视为克服世界冲突的机会。-他说。