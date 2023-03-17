哈萨克斯坦驻立陶宛大使与议长举行会晤：加强经济和文化交流

哈通社/阿斯塔纳/3月17日--据外交部消息，哈萨克斯坦驻立陶宛大使提穆尔·沃拉扎耶夫15日与立陶宛议会议长维克托丽娅·奇米莉特-尼尔森举行会晤。

奇米莉特-尼尔森称，哈萨克斯坦是立陶宛在中亚的重要合作伙伴之一。她强调了两国之间历史形成的友好关系牢不可破并对哈方在国际问题上的平衡立场表示赞赏。她还对哈立两国议会间友好小组富有成效的工作表示满意。她指出，两国议员对阿斯塔纳和维尔纽斯的互访不仅在政治层面上，而且在其他领域了也促进了双边关系的进一步加强。

沃拉扎耶夫强调了两国经贸和投资合作呈现出的积极态势。他指出，2022年的双边贸易额增长了28.7%，达到了5.84亿美元，能源领域大型联合投资项目正在稳步推进。

他分别就宪法改革的逐步实施、哈萨克斯坦选举制度创新之举以及即将举行的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举相关情况进行介绍。

双方一致指出有必要扩大两国之间文化人文和体育领域交流交往。作为2011年欧洲女子国际象棋冠军，奇米莉特-尼尔森对哈萨克斯坦国际象棋选手在世界锦标赛中取得的成就表示赞赏，并预祝今年4月将在阿斯塔纳举行的世界国际象棋锦标赛圆满成功。

沃拉扎耶夫介绍了哈萨克斯坦大使馆为在立陶宛推广哈萨克族传统智力游戏九宫棋所做的努力以及在维尔纽斯开设波罗的海地区唯一一家九宫棋智力游戏联合会。

【编译：阿遥】