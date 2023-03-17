哈萨克斯坦与越南有意进一步扩大贸易规模

哈通社/阿斯塔纳/3月17日—QazTrade贸易政策发展中心与贸易和一体化部联合贸易代表团于3月15日至17日对越南河内市进行了访问。

访问期间，哈萨克斯坦代表团举行了座谈会，越南工业和贸易部、越南工商会代表以及两国100多名商界人士参加了此次座谈会，其中包括14家哈萨克斯坦生产商，其业务涉及食品、化学品和IT服务等领域。

据贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫称，哈越两国保持着稳定友好关系。关于在欧洲经济联盟+越南模式下建立自贸区的协议将为双边贸易的发展和增长提供动力。

为增加双边贸易规模，双方有意成立一家合资企业。为此，QazTrade中心与Inserimex Co. Ltd商业论坛签署了成立哈萨克-越南进出口公司的意向书。

哈驻越南大使叶尔兰•拜詹诺夫希望哈萨克斯坦和越南企业间出现的新的合作模式将带来新的商业合作机会。他建议成立哈萨克斯坦-越南商务委员会。

值得注意的是，越南计划到2045年将国内经济规模扩大10倍，并加入世界发达经济体的行列。增加和加强哈萨克斯坦与越南之间的贸易联系，将有助于哈萨克斯坦与快速增长的东南亚市场建立物流走廊。

越南企业对哈萨克斯坦的有机肥料和饲料添加剂、IT解决方案、食品制造等领域表现出浓厚兴趣。双方已初步达成进一步发展双边关系和合作的协议。

此外，联合贸易代表团还与越南的Kusto Home、Hapro、Vietjet和Asia Dragon Group等企业高管举行了会谈。

2022年的双边贸易额同比增加了23.4％，达5.257亿美元。哈萨克斯坦对越南主要出口有色金属和黑色金属、矿石和精矿等。而哈萨克斯坦从越南进口家用和办公电子产品。

【编译：阿遥】