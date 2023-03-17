哈萨克斯坦外交官参加比什凯克美食和纪念品外交展

哈通社/比什凯克/3月17日--在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，哈萨克斯坦大使馆工作人员及其家属参加为庆祝传统佳节—纳乌鲁兹节而举办的美食和纪念品外交展。

本次活动由吉尔吉斯共和国外交部与比什凯克市政府共同组织，在被称为«阿赖女王»的库尔曼江·达特卡纪念碑前的步行街举行。14个国家的外交使团，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯、中国、日本、瑞士、法国、德国、美国、土耳其、韩国、伊朗和印度的大使馆参加了活动。同时，当地生产商展示了吉尔吉斯工匠手工艺品。

来宾们品尝了来自世界各地的美食佳肴，还欣赏了吉尔吉斯斯坦生产商的手工制品和生态产品。

记者看到很多外国来宾聚集在哈萨克帐篷前，品尝哈萨克斯坦传统美食并赞不绝口。

据哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使馆参赞阿斯哈特·斯孜德阔夫介绍，哈萨克斯坦大使馆和外交使团联合参加了慈善展销会和展览，售卖传统美食和纪念品，其中包括驼奶、马奶、手抓肉、胡尔达克、包尔萨克等传统美食，由外交官的家庭成员亲自制作。所有收益将捐赠给吉尔吉斯的慈善基金。这次活动旨在实现慈善目标，是一次高尚的教育活动。希望未来不会再有类似冠状病毒大流行这样的事件干扰慈善事业。

【编译：阿遥】