美国财政：美国银行业依然稳健

哈通社/阿斯塔纳/3月17日--据中新社报道，美国财政部长耶伦当地时间16日出席国会参议院金融委员会听证会时表示，美国银行业依然稳健，美国民众应对其银行存款“有信心”。

近日，美国硅谷银行和标志银行接连关闭引发各方对美国银行业担忧。

耶伦在当天听证会上表示，在银行关闭事件发生后，政府采取了果断且有力措施以提振民众信心。

-我可以保证美国银行业依然稳健，美国民众应该相信可以随时取出在银行的存款。-耶伦说。

耶伦还说，政府会认真分析硅谷银行和标志银行关闭的原因，并评估相应政府监管情况。

在当天听证会上，多位共和党议员表示，硅谷银行关闭原因之一是政府监管不力，监管部门应对此负责。

耶伦回应称，硅谷银行关闭本质上是因为无法满足储户对资金的需求。随着美联储加息应对通胀，该银行持有的债券价值大幅降低，为了满足流动性，银行被迫亏本抛售债券。

目前，美国司法部和美国证券交易委员会已对硅谷银行关闭事件展开调查。

本月10日，美国联邦存款保险公司称，硅谷银行因资不抵债已被加州监管部门关闭，由该公司接管。硅谷银行成为2008年金融危机后关闭的最大一家美国银行。12日，总部位于纽约的标志银行因存在和硅谷银行类似的系统性风险被纽约州监管机构关闭。

12日，美国财政部、美联储和美国联邦存款保险公司发表联合声明，宣布采取非常规措施确保硅谷银行等存款机构储户的资金安全。

（图片来自法广）