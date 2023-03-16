托卡耶夫总统出席突厥国家组织首脑特别峰会

哈通社/安卡拉/3月16日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫16日在土耳其首都安卡拉出席了突厥国家组织首脑特别峰会。

峰会开始前，与会者为近日在土耳其大地震的遇难者默哀一分钟。

哈萨克斯坦总统讲话中首先向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫提议举行此次峰会，并就土耳其的热情接待向该国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示感谢。随后，他向所有地震遇难者家属和亲属，以及全体土耳其人民表示慰问。

-我相信，遭受毁灭性地震后果的土耳其的悲痛是所有突厥人民的苦难。哈萨克有句老话说：“分担悲伤-悲痛越少”。兄弟人民有难，我们的人民绝不会袖手旁观。哈萨克斯坦人民第一时间向土耳其人民伸出了援手，提供了人道主义援助和捐款。有着丰富经验的救援人员和医务人员紧急前往灾区参与了救援工作。哈萨克有着古老的传统叫“阿萨尔”。意为人们团结起来，向需要帮助的人伸出援助之手。为了向阿纳多卢人民提供帮助，很多志愿者从哈萨克斯坦出发，在前线帮助人们。他们是苦难时在最前线提供帮助的真正心地善良的人们。有效组织志愿者工作至关重要。因此，我邀请各成员国代表出席今年在阿斯塔纳举行的志愿者论坛。我们愿意继续向土耳其提供支持。-他说。

-我们欢迎我们在欧洲的合作伙伴提出的举办国际捐助者会议的倡议。我相信突厥国家也积极参与该倡议。兄弟国遭遇困难时，突厥人民展现了团结和同情心的典范。希望该兄弟情继续得到加强，彼此提供支持。-他说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意在灾区建造社会设施，并表示哈方高度赞赏国际社会对土耳其的援助。

国家元首指出，以“灾害与应急管理、人道主义援助”为主题的该峰会是非常必要的。他同时表示，全球自然和人为灾害不断增加，已成为国际议程非常重要的问题。

托卡耶夫强调，在如此困难的时期，哈萨克斯坦将积极参与人道主义措施，并表示突厥国家应能够在紧急情况下采取有效行动。因此，他为加强组织秘书处和成员国之间的合作提出了一系列建议。

-我们应该为防止自然灾害共同努力。土耳其大地震让我们表明了需要时刻为危险做好准备。因此，我建议在组织框架下成立一支紧急情况部门联合部队。它可以在减少阿拉木图发生紧急情况和灾难性地震中心基地建立。该中心于2016年由哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦成立。我认为，应向联合部队赋予组织民防秘书处地位。它将调节受灾国家提供援助工作，并组织国际活动。也就是说，将举行旨在提高救援人员职业技能的训练课程。-总统说。

哈萨克斯坦总统提到需要加强搜救服务作为第二项建议。为此，总统提议制定一份我们各国紧急情况机构的部队和技术装备清单。这项措施将为在关键时刻采取紧急行动和协调旨在消除灾难后果的活动提供机会。

托卡耶夫总统表示，分享信息和救援人员交流经验对于预防紧急情况非常重要，并提请哈萨克斯坦今年将举行«救援»国际演习，同时邀请突厥国家成员国救援人员参与该演习。托卡耶夫认为，在当前世界地缘政治形势和经济形势的困难时期加强突厥世界的相互合作是非常正确的一步。

-我们的组织表明了它在国际上拥有自己的一席之地。各国应将政治、经济和文化合作提升至新的水平。这是哈萨克斯坦外交政策的优先方向之一。-总统说。

讲话中，托卡耶夫总统邀请各成员国元首出席今年秋季在哈萨克斯坦举行的突厥国家组织第10周年纪念峰会。

哈萨克斯坦总统还表示，他认为国际社会在困难时期对土耳其人民的支持是埃尔多安的崇高声誉和无私奉献的结果。托卡耶夫指出，今年迎来建国100周年的土耳其共和国名声在外。 他祝愿一直为土耳其发展做出重大贡献的土耳其领导人在即将举行的总统和议会选举中取得成功，并表示相信土耳其人民会支持他。

最后，托卡耶夫总统向与会者致以即将到来的纳乌鲁兹节和斋月的祝贺。

会上，土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、土库曼斯坦议会人民委员会主席别尔德穆哈梅多夫、匈牙利政府总理奥尔班和突厥国家组织秘书长奥米拉利耶夫发表了讲话。