托卡耶夫总统会见土耳其总统埃尔多安

哈通社/安卡拉/3约16日 —— 据总统府新闻局消息，正在对安卡拉进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日同土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会晤。

会谈中，托卡耶夫总统向埃尔多安就热情的接待表示感谢，并向土耳其地震受灾人民表示慰问。

-我向遇难者家属和亲人，以及向您和全体土耳其人民再次表示慰问。土耳其是一个向来能够迎难而上的国家。我相信贵国将以丰富的经验和团结来克服这个困难。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出了要时刻做好应对威胁的准备，并在紧急情况领域开展合作的重要性。对此，他认为以“灾害与应急管理、人道主义援助”为主题的该峰会是非常必要的。

-自然灾害期间各国对彼此提供援助非常重要。这次我们再次看到了这一点。兄弟国遭遇困难时，突厥人民展现了团结和同情心的典范。哈萨克斯坦也第一时间向兄弟土耳其人民伸出了援手。-他说。

托卡耶夫总统表示，土耳其是哈萨克斯坦的主要贸易合作伙伴。他同时还强调，哈萨克斯坦将对土耳其投资商提供必要的支持。

-去年，两国之间的贸易量增长33%，达到了63亿美元。这是系统性工作的成果。哈萨克斯坦的商品有机会大量出口到土耳其市场。-总统说。