学者观点：参加选举是决定国家命运的公民行为

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 – 哈萨克斯坦哲学、政治学和宗教研究所首席研究员尤里·布卢克塔耶夫在《哈萨克斯坦真理报》发表了一篇政论文章，对即将到来的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举的意义进行了阐述。

全文翻译如下：

在俄文当中，有关选举的名词«выбор»来源于动词«выбрать»，意思是选择，即从现状中获取必要的东西。而在政治中，选举是人们提名某人履行公共或其他职能的程序，其目的还在于创造条件让公民参与国家事务，影响当局的决定。

参加选举可以让选民掌握国家的命运和个人的命运。这种选择表明，政治权力来自人民赋权，其权力的行使是在人民同意的情况下执行的。这也就是所谓民主原则的体现。

即将举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）选举不仅是政治体制合法化的最重要形式之一，它们还是政治发展的催化剂，同时也是哈萨克斯坦社会变革的一面镜子。

各个政党和无党派的独立议员候选人们之间所开展的竞选活动有着重要的意义，因为他们所讨论的问题和提出的解决方案，将直接影响国家领导人的政治路线。因此，从战略上讲，竞选活动的内容不仅在短期内，而且在中期都揭示了哈萨克斯坦的«政治议程»。

所以说，从这次的选举活动中我们已经能够明确的看到，哈萨克斯坦在政治、经济和社会领域的主要趋势已经建立，其进一步发展的逻辑链条正在形成和完善当中。

可以预见的是，即将举行的议会选举，连同总统在国情咨文中确定的目标和任务，将成为哈萨克斯坦民主进程发展新阶段的重要里程碑，为国家在政治现代化道路上的不断进步提供新的动力。

这也是为什么说，对于每一个选民而言，参加即将举行的选举投票，是一项决定国家命运的、重要的公民行为。

每个公民都有权表达自己的意见并参与国家政府的管理。

【编译：木合塔尔·木拉提】