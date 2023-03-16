土耳其学者认为阿克托别州曾是西匈奴的政治中心

哈通社/阿克托别/3月16日 – 主题为《研究、保存、复兴和宣传阿克托别州文化历史遗产中的主要问题》研讨会日前在阿克托别州举行，来自哈萨克斯坦和其他多个国家的历史学者与会。会上，来自土耳其耶迪特佩大学的史学教授阿赫梅特·塔沙格勒提出了其关于《西匈奴政治中心可能曾位于阿克托别》的理论。

据悉，阿克托别州此前制定了旨在研究和发展当地文化历史遗迹的2023~2025年路线图。

为系统全面的开展相关工作，吸引了来自哈萨克斯坦国内及许多其他国家的专家学者参与其中。

这些学者参与了在阿勒托别开展的许多遗迹考古工作。

哈萨克斯坦玛尔古兰考古研究所阿斯纳塔分部负责人阿扎特·阿伊特哈利表示，相关人员对石器时代至铁器时代初期，直至匈奴崛起的历史时期各类的历史遗迹进行了系统性的研究。

- 今夏我们将组织许多考古挖掘工作，主要的重点将集中在匈奴时代的遗迹当中。- 他说。

根据这位学者的说法，阿克托别州有许多匈奴时代遗留的历史文化遗迹，对这些遗产的考证将有助于证明当地曾是匈奴人政治活动中心区域的假说。

- 我们期待考古工作为相关的研究带来实质性的进展。- 他说。

哈萨克斯坦史学界对匈奴时代的历史研究较少。为了完善相关领域的考证工作，学者们正在积极的推动各项系统性任务。

- 今年，将组织4-5次考察匈奴时代遗迹的野外考古工作，对石器时代、青铜器时代和早期铁器时代的研究工作将同时进行。- 哈萨克斯坦玛尔古兰考古研究所阿斯纳塔分部负责人阿扎特·阿伊特哈利说。

- 我们会提供力所能及的一切帮助。土耳其史学界对突厥历史非常感兴趣，特别是匈奴人是如何从东方向西方迁徙的？我认为西匈奴的政治中心很可能就在阿克托别州。- 来自土耳其耶迪特佩大学的史学教授阿赫梅特·塔沙格勒说。

玛尔古兰考古研究所所长阿坎·沃恩迦吾勒表示，目前哈萨克斯坦国内对分析考证研究工作非常重视。他强调指出，通过对哈萨克斯坦历史学家考古工作的细致研究和数理，该研究所参与了全套共7册的哈萨克斯坦历史大全的撰写工作。

阿坎·沃恩迦吾勒指出，一系列的研究都明确指出，哈萨克斯坦大地，是欧亚草原古老文明最初诞生的摇篮。他进一步表示，在阿克托别州存在大量古老的历史遗迹和文物，证明了当地在百万年前就存在人类的活动。考古学家在多个地点发现了古人类的居住地遗迹，还有一个非常古老的采矿点。

通过对相关资料文件的研究，学者们打算对其中一些考古发现再度进行实地考察，并计划在2023年的9月于阿克托别州举办国际性的历史研讨会。

【编译：木合塔尔·木拉提】