国务顾问谈哈萨克斯坦改革一年的五大变化

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 – 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林列举了哈国在一年时间里发生的五大变化。

哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林16日在其个人的telegram频道发布了一篇文章，对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2022年3月16日提出全面政治体制改革的大规模方案后的一年内，全国发生的具体变化进行了整理。

他强调指出，这些变化是«前所未有和大规模的»。

国务顾问表示，在一年的时间里，哈萨克斯坦发生的变化可以整理为五个类别：

第一、1995年以来首次开展了全民公投。哈萨克斯坦人民表现出了极高的政治热情，并对宪法修正案予以了支持。经过公投表决，对哈萨克斯坦宪法的98个条款中的33条予以了修订，修改和补充的内容达到了宪法本身的三分之一。在其影响下，还对7部宪法性法律、15部法典和29部下位法进行了修改和补充。

第二、新的政治改革步入轨道。今后，哈萨克斯坦的总统任期被限制在7年一届不得连任。同时，总统当选后将不得成为任何政党的成员。参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）的选举规则也发生了新的改变，其职权范围得到了大幅度的强化。宪法法院被建立了起来，并投入了工作当中，同时该法院法官的任期将长于总统和议员。放宽了对政治党派的组建要求，于是很短的时间内就出现了两个全新的党派。国家政治体系内出现了全新的模式，权力部门当中建立起了相互平衡。

第三、重要国家机构的系统性重建工作正在接近尾声。哈萨克斯坦举行了总统和参议院（议会上院）议员选举。3月19日，还将首次在混合模式（党派比例制选举和单一选区多数制选举相结合）下举行马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）的选举。

第四、对国家行政区划进行了重新划分。组建了阿拜州、杰特苏州和乌勒套州。阿拉木图州的首府迁移到了库纳耶夫市。

第五、国家机构与公民社会之间的建设性对话渠道的建立和完善工作不断开展持续。以古老传统模式召开的国家库鲁尔泰大会，可以看做这一工作的一个明显范例。国家库鲁尔泰的首次会议，在国家的心脏——乌勒套举行，第二次会议则在神圣的突厥斯坦召开。

叶尔兰·卡林认为，最重要的是总统发起的政治改革为哈萨克斯坦国家价值观现代化的进程注入了新的动力。此外，一系列的改革举措，还为提高公民的积极性，以及鼓励公民积极投身哈萨克斯坦的全面发展开辟了道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】