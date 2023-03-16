哈萨克斯坦今年继续为哈萨克侨民儿童开设夏令营

哈通社/阿斯塔纳/3月16日——今年7月1日至14日，身居国外的哈萨克侨民儿童夏令营活动将举行。

2019年，“同胞基金会”与阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫菁英学校联合组织首届海外哈萨克侨民儿童夏令营活动。

首届夏令营吸引了来自7个国家的150名哈萨克族裔儿童参加。

然而，由于COVID-19大流行的影响，2020-2021年的夏令营未能如期举行。2022年，以布拉拜“IQanat”学校为基础，该项目再次启动，共有来自法国、土耳其、伊朗、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、中国、蒙古国和俄罗斯等8个国家的84名儿童参加。

组织方表示，夏令营项目将于今年继续举行。

为期两周的夏令营活动包括学习和了解哈萨克语、哈萨克斯坦历史，以及哈萨克民族的传统习俗。孩子们将参与寓教于乐的专题活动，如骑马、射箭、阿斯克游戏、搭建毡房、民族乐器弹奏等，加深对哈萨克传统文化价值的认识。此外，在夏令营期间，还将举办哈萨克斯坦名校展，孩子们可以通过这一活动了解在哈萨克斯坦接受教育的机会，参加各类大师班和观看明星阵容音乐会。





【编译：阿遥】



