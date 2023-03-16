哈外交部第一副部长与部分国际组织负责人进行会谈

哈通社/阿斯塔纳/3月16日--据外交部消息，在日前对奥地利进行工作访问期间，哈萨克斯坦外交部第一副外长海拉特·奥马洛夫同部分驻维也纳国际组织负责人举行一系列会议。

海拉特·奥马洛夫在会见联合国维也纳办事处总干事兼联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加黛·瓦利时，对其在我国主持实施多个区域项目以及在警察改革和网络犯罪领域给予的支持表示感谢。

瓦利则指出哈萨克斯坦在本地区实施发展援助项目过程中扮演领导角色。她特别感谢哈萨克斯坦国际开发署KazAID协助联合国毒品和犯罪问题办公室在及吉尔吉斯斯坦实施全球反腐败教育和青年赋权资源倡议（GRACE）项目。

在与全面禁止核试验条约组织执行秘书罗伯特·弗洛伊德进行会晤时，双方对哈萨克斯坦和该组织之间高水平合作表示满意，并就进一步加强国际监测系统哈萨克斯坦部分等问题进行讨论。

海拉特·奥马洛夫还与欧安组织秘书长赫尔加·施密德举行会谈。双方重点讨论了哈萨克斯坦与欧安组织之间合作的现状和前景。海拉特·奥马洛夫感谢欧安组织积极派遣专家参与哈萨克斯坦议会选举监督观察工作。同时，他正式邀请欧安组织秘书长出席定于今年6月8至9日举行的阿斯塔纳国际论坛。

国际组织负责人表示全力支持哈萨克斯坦发起的政治经济社会改革进程，并祝愿即将举行的议会选举圆满成功。

访问期间，奥马洛夫还接受了当地媒体《Salzburger Nachrichten》的采访，重点介绍了哈萨克斯坦正在推行的全面改革和即将举行的议会选举相关情况，以及我国对当前诸多国际问题的立场。

【编译：阿遥】



