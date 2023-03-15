联合国称叙利亚一半以上的人口正面临饥饿

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 联合国世界粮食计划署14日表示，由于叙利亚经历了12年的战争和最近发生的破坏性地震，该国一半以上的人口正面临饥饿。

该机构指出，约有1210万叙利亚人粮食无保障，还有近300万人面临陷入饥饿的风险，亟需人道主义援助。

与此同时，营养不良也在上升。根据最近的数据，叙利亚儿童发育迟缓率为28%，产妇营养不良也达到了前所未有的水平。

坚韧不拔却疲惫不堪

粮食署驻叙利亚代表肯恩·克罗斯利（Kenn Crossley）说：«轰炸、流离失所、孤立无援、干旱、经济崩溃，现在又发生了规模惊人的地震。叙利亚人坚韧不拔，但人们能够承受的程度是有限的。世界要等到什么时候才会说这一切够了？»

粮食署表示，目前叙利亚的平均月薪仅可满足一个家庭大约四分之一的食物需求。

上个月，叙利亚和邻国土耳其又遭遇了强震袭击，当时食品价格已经飙升。

创纪录的食品和燃料价格

粮食署强调，迫切需要增加对叙利亚的人道主义援助。这不仅是为了支持受灾难影响的人们，也是为了支持那些已经在应对食品价格飙升、燃料危机和遭遇连续气候冲击的人们。

经历了多年的通货膨胀和货币贬值后，该国粮食和燃料的价格达到了十年来的最高水平。

叙利亚过去在粮食生产方面自给自足，但现在跻身世界上粮食不安全程度最高的六个国家之列。由于基础设施受损、燃料成本高以及类似干旱的情况，小麦产量下降了75%。

资金紧缺

叙利亚各地约有550万人通过粮食分配、营养计划、学校供餐、现金援助和其他支持方式接受粮食署的粮食援助。

自2月6日地震发生以来，粮食署向170万受影响的叙利亚人提供了援助，包括一些已经受益于每月粮食援助的人。

粮食署警告称，该机构正面临资金短缺的问题，这可能会使援助规模在需求巨大的时候被迫削减。

数百万人面临风险

粮食署迫切需要至少4.5亿美元，以维持今年剩余时间在叙利亚的行动。其中包括1.5亿美元用于在半年内支持受地震影响的80万人。如果没有足够的资源，数百万人可能无法获得粮食援助。

粮食署中东、北非和东欧区域主任科琳·弗莱舍尔（Corinne Fleischer）说：«‘世界现在已经忘记了我们’，这是我们从许多叙利亚人那里听到的。这是在明确地提醒，我们需要做得更多。»

粮食署还在努力寻找长期解决方案，帮助叙利亚的社区减少对直接粮食援助的依赖。

该机构正在为恢复灌溉系统、磨坊、面包店和市场提供支持，因为这些项目与传统的粮食援助相比具有更大的投资回报。