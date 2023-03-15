Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  政府

哈国今年将采取多种措施纪念前苏联政治迫害和大饥荒受害者纪念日

2023 年 3月 15 日 星期三 , 13:13
哈国今年将采取多种措施纪念前苏联政治迫害和大饥荒受害者纪念日

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 – 哈萨克斯坦政府副总理阿勒泰·阔勒格诺夫15日在答复马吉利斯（议会下院）议员质询时，就2023年哈萨克斯坦将如何纪念前苏联政治迫害和大饥荒受害者纪念日纪念日进行了介绍。

副总理说：

- 根据哈萨克斯坦共和国节日/纪念日名录，每年的5月31日为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。在这一纪念日期间，全国将组织纪念活动和展览参观等，并通过电视台等渠道宣传阿拉什党先烈遗志。此外，作为信息工作的一部分，将在国家电视台播送相关题材的影视剧和纪录片。

根据副总理的介绍，正在制定将于今年5月31日在电视台播送的影片的名录。

阔勒格诺夫表示，其中包括了为阿拉什党先烈制作的专题节目和纪录片等。

据副总理介绍，文化和体育部在2022年正式出版了资料文集《全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉国家委员会整理的资料》。

此外，从2023年起，为正确阐释阿拉什党人在哈萨克斯坦历史中的地位和贡献，向青年一代介绍这些先烈的事迹，传承阿拉什党人的精神财富与人文遗产，将在高级和中级教育机构中开设相关的课程教学。

【编译：木合塔尔·木拉提】

Теги:
相关新闻
未来三天国内大多数地区将迎来气温回升天气
阿斯塔纳航空完成成都-阿拉木图转场航班首次飞行
哈萨克斯坦代表出席经合组织中小企业与创业委员会第四届会议
科学和高等教育部长会见白俄驻哈大使
哈萨克斯坦将加入上合组织旅游合作协议
多个国家和国际组织领导人向托卡耶夫总统致以纳乌鲁兹节日祝贺
沙特、阿联酋和卡塔尔等多国领导人向哈萨克斯坦总统致以斋月祝福
土耳其总统向托卡耶夫总统致感谢信
焦点
1 哈萨克斯坦当前有32万家小型企业
2 阿斯塔纳轻轨交通系统建设工程将由中国公司完成
3 阿里汗·斯马伊洛夫谈政府未来工作重点
4 职业拳击：阿里木汗吾勒将第二次卫冕WBO拳王金腰带
5 哈萨克斯坦将禁止通过车辆进口小麦

时事新闻