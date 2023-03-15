外交部向各国驻哈使节介绍即将举行的议会选举

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 – 哈萨克斯坦外交部15日召开座谈会，同中央选举委员会一起，向各国驻哈使节团外交官员就即将举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举筹备情况等进行介绍。

会上，外交部副部长罗曼·瓦西里恩科强调指出，将在2023年3月19日举行议会马吉利斯和各级马斯利哈特议员选举，对哈萨克斯坦而言是一个非常重大的政治事件，同时也是哈国现代史上最具变革性的阶段之一。

- 这次的选举，是在巩固我国民主制度之路上迈出的又一个步伐。哈萨克斯坦，实际上已经蜕变为一个全新的国家。我国正在经历一场规模和层次都独一无二的全面政治现代化。即便面对着来自内部和外部的风险和挑战，但我们国家依然有能力系统性的实施重要的改革进程。这也是托卡耶夫总统坚持«强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府»模式的明确体现。- 罗曼·瓦西里恩科说。

外交部副部长认为，国家领导人在保卫国家和社会的稳定与团结、保障良性改革和政策持续性方面，有着明确和坚定的意愿。

他强调指出，得益于新的民主授权以进行包容性和影响深远的改革，此次的选举最终将能够加速实现国家的复兴。

罗曼·瓦西里恩科还着重重申，哈萨克斯坦的选举工作将严格遵守本国法律的规定，并确保所有程序符合国际先进经验。

哈萨克斯坦议会选举将于3月19日举行，截至目前，已有793名外国观察员登记参与选举的全程监督工作。其中131名观察员来自41个国家，662名观察员来自12个国际机构和组织。

【编译：木合塔尔·木拉提】



