阿拉木图举行世卫组织欧洲区域委员会常设委员会例会

哈通社/阿斯塔纳/3月15日--世卫组织欧洲区域委员会常设委员会例会14日在阿拉木图举行。哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特、世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格以及世卫组织欧洲区域委员会常设委员会成员和世卫组织专家代表参加了会议。

这是世卫组织欧洲区域委员会常设委员会例会首次在哈萨克斯坦举行。

世卫组织区域委员会常设委员会是世卫组织在欧洲的管理机构之一，其负责审议并推动该地区的卫生议程，以及制定和监督实施相关卫生政策和计划。

阿扎尔·黑尼亚特对世卫组织代表团表示欢迎，并指出本次例会将讨论欧洲卫生领域的热点问题，来自世界各地卫生领域顶尖专家，将就卫生健康事业全球发展之路进行交流。

她指出，今年，初级卫生保健问题和阿斯塔纳宣言将在两个重要国际会议得到审议。鉴于哈方在本地区发展初级卫生保健方面的领先地位，她希望各方支持由哈萨克斯坦共同支持初级卫生保健问题相关讨论的提议。

她表示，将于今年10月23日举行国际初级卫生保健问题会议，以纪念阿拉木图宣言颁布45周年和阿斯塔纳宣言颁布5周年。此次会议由哈萨克斯坦政府和世界卫生组织共同主办。

世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格博士概述了欧洲国家医疗卫生领域优先工作方向，包括各国应对紧急情况能力建设、推广全民健康医疗保险以及促进公民福祉等。他强调了各国之间加强合作、提供技术支持和人员培训以及经验交流的重要性。他同时指出，哈萨克斯坦在监测大流行和防止COVID-19传播方面做出了稳定且有效的工作。

哈萨克斯坦自2020年以来作为世卫组织欧洲区域委员会成员国积极参与相关工作。从2022年9月开始，哈萨克斯坦担任世卫组织欧洲区域委员会常设委员会主席，这彰显了哈萨克斯坦与世卫组织之间高度合作的关系。

【编译：阿遥】