哈萨克斯坦人口结构呈现老龄化趋势

哈通社/阿斯塔纳/3月14日--据统计分析网站ranking.kz发布的消息，哈萨克斯坦人口出现老龄化趋势。

报道称，像许多其他国家一样，我国也可以观察到人口老龄化迹象。

比如，2022年初，65岁及以上女性人口在全国总人口的比例达到了10.1%。与此同时，65岁及以上男性人口在全国总人口的比例在过去十年从4.8%增加至6.1%。

据联合国预测，哈萨克斯坦老龄化人口负担系数将逐步增加。2022年，这一系数为12.9%。随着时间的推移，其将会不断增厚，2025年将达14.1%、2030将达15.9%、 2040将达17.1%，预计到2050年将会达到19%。

鉴于这种趋势，我国现有统一养老储蓄基金制度可视为最好的选择，因为它即可以减轻国家预算负担，又可以增加未来养老金统筹总额规模。

人口老龄化有可能成为21世纪最重要的社会趋势之一，几乎所有社会领域都受其影响，包括劳动力和金融市场、对住房、交通和社会保障等商品和服务的需求、家庭结构和代际关系。据联合国《世界人口展望：2019年修订版》的数据显示，到2050年，全世界每6人中，就有1人年龄在65岁（16%）以上，而这一数字在2019年为11人（9%）；到2050年，在欧洲和北美，每4人中就有1人年龄在65岁或以上。2018年，全球65岁或以上人口史无前例地超过了5岁以下人口数量。此外，预计80岁或以上人口将增长两倍，从2019年的1.43亿增至2050年的4.26亿。

【编译：阿遥】