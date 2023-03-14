今天是哈萨克传统佳节--库鲁苏节

哈通社/阿斯塔纳/3月14日--今天是哈萨克人民自古以来延续至今的传统节日--库鲁苏节（Көрісу күні，拜访之日）。作为传统文化的一部分，庆祝这一节日的习俗在哈萨克斯坦西部地区保存的最为完整。

在3月14日这一天，年轻人们会专门前去拜访年长者，并领受祝福。

在这一天中，长辈则会向每一个前来拜访他们的年轻人施以特别的祝贺，贺词内容多为：«祝贺你年轻人！新的一年又增长了一岁，愿你长寿！»等。

这一天，每一个人必须在中午之前拜访至少三个家庭。

当天，各家各户都会在家中摆出宴席，人们相互拥抱，祝贺，并相互谅解在过去一年中有过的不快。倡导和平友爱的节日氛围，与传统伊斯兰的价值观十分契合。

这一节日在哈萨克斯坦西哈州、阿特劳州和阿克托别州，以及俄罗斯的阿斯特拉罕、萨拉托夫、奥伦堡等哈萨克族聚居区是十分重要的节日。

库鲁苏节--是哈萨克传统文化当中，提倡和教育青年宽容、友爱、和谐和团结的价值观最直观的体现之一。

在曼格斯套州，当地人民也将这一天称之为«阿玛勒节»。

近几年来，这一节日传统开始在其他地区得到逐步的恢复。

值得一提的是，库鲁苏节从3月14日开始，会一直持续至3月结束。