日本基本结束口罩防疫措施 过半民众仍愿佩戴

哈通社/阿斯塔纳/3月14日--据中新社援引日本媒体报道，日本政府13日放宽新冠防疫佩戴口罩规则，改为交由个人自行判断。但共同社的电话舆论调查显示，过半受访者表示“将与此前一样佩戴”，民众摘口罩似乎仍需时间。

报道称，在室内，此前防疫规则原则上要求佩戴口罩，但由于新冠在《感染症法》上的定位将在5月8日下调至“5类”，政府制定了新方针并提前采取对应。持续了约3年的口罩防疫措施迎来转变。

虽然日本政府有意恢复疫情前的状态，但共同社的全国电话舆论调查结果显示，56.8%的人回答“将与此前一样佩戴”，在东京都内的商业街和交通工具中，人们像之前一样戴着口罩。

围绕戴口罩的讨论，始于国内首次出现感染者的2020年1月。同年3月，政府的专家会议推荐戴口罩，作为防止集体感染的对策。后来防疫政策放宽为在室外原则上不需要戴口罩等，再到此次出台的新方针。

新方针例举的政府推荐戴口罩的场景有，通勤高峰时段乘坐电车和公交车、到医院就诊和访问老年人设施等。老年人、基础疾病患者和孕妇被认为重症化风险较高，建议戴口罩。

在乘坐其他交通工具以及在超市、便利店、餐饮店等商业设施时，由个人自行判断是否戴口罩。学校将从4月1日开始放宽，但3月的毕业典礼基本可以不戴口罩。

在13日的参院预算委员会会议上，首相岸田文雄摘下口罩进行答辩，出席会议的大多数参议员也没有戴口罩。