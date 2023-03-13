托卡耶夫总统接见东哈州州长

哈通社/阿斯塔纳/3月13日—— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日在总统府接见东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫。

会谈中，阿赫梅托夫向总统就东哈州2022年主要社会经济指标和未来发展计划进行了汇报。

州长表示，该地区去年生产了总价值达2.1942万亿坚戈的工业商品，而固定资产投资总额达5454亿坚戈。与此同时，该州去年交付使用的住房总面积达31.81万平方米。

阿赫梅托夫还表示，该地区在2022-2028年工业化路线图框架下提出了总价值达3760亿坚戈12个项目，其中包括乌兰县矿业加工厂和阿勒泰县矿业加工厂。

据他介绍，州政府高度重视农工业的发展。去年，该地区油料作物种植面积有所扩大，植物油加工量增加了1.8倍。与此同时，年产量达30万吨的格鲁别克县植物油加工厂正式投产。

2022年，东哈州中小企业实体数量增长12.5%，达6.15万。今年，计划在企业发展国家项目框架下对1800个企业提供支持。

此外，总统还听取了该地区教育和医疗卫生领域开展的相关工作报告。

最后，托卡耶夫总统向东哈州州长下达了具体工作指示。

【编译：小穆】