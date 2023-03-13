哈萨克斯坦将如何处理俄罗斯移交的卫星？

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 – 俄罗斯于日前将位于拜科努尔航天发射中心的一部分资产的所有权转交给了哈萨克斯坦。

这些被转交的资产包括：11F647M Ekran-M卫星（出厂编号79432117）及其组件（一枚1991年产）；11F639.M0000-0-01装配-保护模块（出厂编号53781711）以及其装配元件和附件及装置（一枚1993年产）；11Н6110对象测试系统（一套1991年产）；8G012M1系统（一套1986年产）；8G013E1系统（一套1986年产）。

数字发展、创新和航空航天工业部就其将如何处置这些来自俄罗斯的«赠礼»进行了介绍。

据该部新闻中心消息称，Ekran-M卫星以及其附属的三套系统，将被移交给哈萨克斯坦专门负责组装和测试外层空间设备的«GHALAM LLP»公司，作为相关专业技术人员的培训器材等用于。

至于11F639.M0000-0-01装配-保护模块，即太空火箭的机头整流罩，数字发展、创新和航空航天工业部决定将其作为哈萨克斯坦共和国的财产，安置在拜科努尔航天发射场的博物馆中作为展品展出。

转移给哈萨克斯坦的Ekran-M卫星于1991年生产，出厂后一直处于封存状态，从未使用过。该卫星属于 Ekran 系列的地球静止通信卫星，设计目的旨在转播分米范围内的彩色和黑白中央电视节目信号。

GHALAM LLP公司隶属于哈萨克斯坦共和国国家航天局（kazCosmos），在哈萨克斯坦和法国联合建立建立航天器装配集成和测试综合体（AITC SC）项目的合作框架下于2010年成立。公司股东分别为：法国空中客车国防与航天公司(Airbus Defence and Space)-持股27.5%、哈萨克斯坦共和国国家航天局（kazCosmos）-持股0.5%、哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司（Kazakhstan Gharysh Sapary ）-持股72%。

【编译：木合塔尔·木拉提】