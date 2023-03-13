日本和联合国开发计划署向哈萨克斯坦国家水文气象局捐赠干旱预测预警设备

哈通社/阿斯塔纳/3月13日--联合国开发计划署与日本政府合作，正式向哈萨克斯坦国家水文气象局移交气候计算机设备，该套设备将接入国家干旱预测和预警系统。

在日本政府与联合国开发计划署应对紧急气候变化联合项目框架下，计划帮助哈萨克斯坦国家水文气象局对方法论进行改进，实现数据数字化并提升计算能力。新设备是现有设备的补充，可以快速生成干旱预测，以通知地方政府和农业生产者提高警惕。

哈萨克斯坦生态和自然资源副部长多斯波勒·别克玛罕别托夫、日本驻哈萨克斯坦大使馆参赞Kanata Tomohiro、联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦副代表苏赫罗布·霍吉玛托夫、哈萨克斯坦国家水文气象局局长达娜拉·阿里木巴耶娃和媒体代表、相关领域专家等出席了设备交付仪式。

达娜拉·阿里木巴耶娃表示，由于农业是气候相关性经济部门，因此在气候变化和经济不稳定的情况下，农业气象服务需要特别关注。近年来，为了扩大向农民和政府机构提供及时预报范围，国家水文气象局实施了新的农业气象预测模型和改进了使用的预测方法，包括多样化作物干旱预测，除了总部设备外，还为各地配备了专业化的数据服务设备。

苏赫罗布·霍吉玛托夫表示，在哈萨克斯坦实施适应气候变化项目尤为重要，以便为极端天气现象做好基础设施和经济的准备，全力应对气候变化的影响。 联合国开发计划署将与哈萨克斯坦将继续开展合作，向哈政府提供系统性支持，以实施可持续农业、可再生能源和节能措施、保护自然资本并帮助哈萨克斯坦履行其在气候变化领域国际义务。

【编译：阿遥】