世卫组织：目前全球过度消费食盐

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 世界卫生组织发布的一份新报告显示，如果从现在开始实施减钠政策，预计到2030年可挽救全球700万人的生命。

世卫组织总干事谭德塞表示：«不健康的饮食是导致全球死亡和疾病的主要原因，过量摄入钠是其中的罪魁祸首之一。»

该报告是世卫组织发布的首份关于减少钠摄入的全球报告。报告指出，全球正在偏离实现到2025年将钠摄入量减少30%的目标。

谭德塞说：«报告显示，大多数国家尚未采取任何强制性减钠政策，使其人民面临心脏病、中风和其他健康问题的风险。»

为扭转这一趋势，世卫组织呼吁所有国家实施减钠计划，并呼吁生产商在生产食品时制订雄心勃勃的减钠具体目标。

高风险因素

盐富含钠元素，既是味道的来源，也是数千年来武装冲突的根源之一。钠元素是人体必需的营养元素，摄入过量会增加心脏病、中风和过早死亡的风险。目前全球过度消费食盐，使人们的整体健康受到损害。

全球平均盐摄入量估计为每天10.8克，是世卫组织建议的每日盐摄入量（低于5克（一茶匙））的两倍多。钠的主要来源是食盐（氯化钠），但谷氨酸钠等其他调味品中也含有钠。

盐摄入过多会成为饮食和营养相关的死亡的首要风险因素。越来越多的证据表明，钠摄入量高与胃癌、肥胖、骨质疏松症和肾病等其他健康问题的风险增加有关。

缺乏政策解决方案

全球目前只有九个国家（巴西、智利、捷克共和国、立陶宛、马来西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、西班牙和乌拉圭）为减少钠的摄入量建议了一套全面政策。

该报告显示，在194个世卫组织会员国中，仅有5%的会员国受强制性全面减钠政策的保护，而且73%的会员国没有充分实施此类政策。

世卫组织指出，实施高成本效益的减钠政策有助于实现2030年可持续发展议程中所列的减少非传染性疾病死亡的目标。

«最合算»的干预措施

减少钠摄入的综合方法包括采取强制性政策以及世卫组织与钠有关的四项«最合算»干预措施，这些干预措施大大有助于预防非传染性疾病，

具体包括调整食物配方，减少盐含量；制定公共食品采购政策，在医院、学校、工作场所等公共机构限制高盐或高钠食品。

此外，世卫组织食品生产商在包装正面加贴标签，帮助消费者选择低钠产品，并开展公众和媒体宣传活动。

国家钠«评分卡»

不过，世卫组织表示，强制性减钠政策更为有效，因为可实现更广泛的覆盖面并防范短期商业利益，同时可为食品生产商提供公平的竞争环境。在报告中，世卫组织根据会员国现有减钠政策的类型和数量，为其编制了国家钠评分卡。

世卫组织还与非营利组织«决心挽救生命»开展合作，以期在30年内防止1亿人死于心血管疾病。

«全球需要采取行动»

美国疾病控制与预防中心前主任、«决心挽救生命»的总裁兼首席执行官费和平 (Tom Frieden) 表示，各国必须加紧努力，各国必须紧急采取行动，实施由政府主导的雄心勃勃的强制性减钠政策，以实现到2025年减少盐消费量的全球目标。

他说，目前已有行之有效的措施可供政府采纳，还有一些重要的创新，如低钠盐等。为了帮助提高认识，«决心挽救生命»组织最近公布了全球包装食品营养数据库，目前提供25个国家的包装食品营养数据。

他说：«世界必须现在就采取行动，否则将有更多的人遭受可预防的致残或致命的心脏病发作和中风影响。»