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哈萨克斯坦粮食出口再创新高

2023 年 3月 13 日 星期一 , 12:18
哈萨克斯坦粮食出口再创新高

哈通社/阿斯塔纳/3月13日--据农业部统计，2022年度，哈萨克斯坦向国外出口1320万吨粮食和面粉，以食物当量计算，这创造了哈萨克斯坦粮食出口新纪录。

-通常我们每年都会出口约600-700万吨粮食和大约150-200 万吨面粉。去年是我国出口商幸运之年。过去一年内，哈萨克斯坦出口商共计出口1320万吨粮食和面粉，这是哈萨克斯坦历史上最高纪录。出口地理范围未发生重大变化。-农业部农业司司长阿扎提·苏丹诺夫说。

值得注意的是，根据哈萨克斯坦国家铁路公司的数据，2022年铁路运输网络共输送1000万吨谷物，其中在国内运输200万吨，而出口则达800万吨。与前一年相比，运输总量增长12％，其中，国内运输量下降16％，而出口运输量增加18％。大部分出口粮食运往中亚国家，总量540万吨，较上一年增长11％。80万吨粮食运往伊朗（-0.6％），60万吨粮食运往中国（+134％），120万吨粮食运往其他国家（+39％）。

去年通过铁路网络运输了310万吨磨制产品，与2021年相比，这一数字增长了26%。其中，哈萨克斯坦国内运输80万吨，下降15%，向国外运输230万吨，增长53%。其中，向中亚国家运送磨制产品200万吨，增长41%，向中国运送磨制产品30万吨，增长1907%。

【编译：阿遥】


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