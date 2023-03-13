年初至今有三千多名世居境外哈萨克人获得“血亲同胞”身份

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 年初至今已有三千多名世居境外哈萨克人获得«血亲同胞»身份。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻中心消息，1月1日至3月1日的两个月内，共有3 134名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

值得一提的是，自1991年独立以来，累计已有111.01万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

年初以来移民哈萨克斯坦并获得«血亲同胞»身份者当中，半数（50%）来自乌兹别克斯坦。16,3%来自中国，15.9%来自俄罗斯，8.4%来自土库曼斯坦，4.5%来自蒙古，4.9%来自其他国家国家。

这些移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（27%）、曼格斯套州（16.6%）、突厥斯坦州（7.1%）和江布尔州（3.6%），以及阿斯塔纳（10.5%）、阿拉木图（7.6%）和奇姆肯特（6.5%）等城市。

截至2023年1月1日的数据显示，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人当中，有69.1％属于适龄劳动力人口，22.7％为未成年人，8.2％为退休人口。

归国同胞劳动适龄人口中，拥有高等学历者占20.1%，专科学历者占40.9%，高中学历者占35.2%，无学历者占3.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】