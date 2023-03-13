Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  世界哈萨克人

年初至今有三千多名世居境外哈萨克人获得“血亲同胞”身份

2023 年 3月 13 日 星期一 , 10:05
年初至今有三千多名世居境外哈萨克人获得“血亲同胞”身份

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 年初至今已有三千多名世居境外哈萨克人获得«血亲同胞»身份。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻中心消息，1月1日至3月1日的两个月内，共有3 134名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

值得一提的是，自1991年独立以来，累计已有111.01万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

年初以来移民哈萨克斯坦并获得«血亲同胞»身份者当中，半数（50%）来自乌兹别克斯坦。16,3%来自中国，15.9%来自俄罗斯，8.4%来自土库曼斯坦，4.5%来自蒙古，4.9%来自其他国家国家。

这些移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（27%）、曼格斯套州（16.6%）、突厥斯坦州（7.1%）和江布尔州（3.6%），以及阿斯塔纳（10.5%）、阿拉木图（7.6%）和奇姆肯特（6.5%）等城市。

截至2023年1月1日的数据显示，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人当中，有69.1％属于适龄劳动力人口，22.7％为未成年人，8.2％为退休人口。

归国同胞劳动适龄人口中，拥有高等学历者占20.1%，专科学历者占40.9%，高中学历者占35.2%，无学历者占3.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】


Теги:
相关新闻
未来三天国内大多数地区将迎来气温回升天气
阿斯塔纳航空完成成都-阿拉木图转场航班首次飞行
哈萨克斯坦代表出席经合组织中小企业与创业委员会第四届会议
科学和高等教育部长会见白俄驻哈大使
多个国家和国际组织领导人向托卡耶夫总统致以纳乌鲁兹节日祝贺
沙特、阿联酋和卡塔尔等多国领导人向哈萨克斯坦总统致以斋月祝福
土耳其总统向托卡耶夫总统致感谢信
哈萨克斯坦正式成为硬地滚球国际体育联合会成员
焦点
1 哈萨克斯坦当前有32万家小型企业
2 阿斯塔纳轻轨交通系统建设工程将由中国公司完成
3 职业拳击：阿里木汗吾勒将第二次卫冕WBO拳王金腰带
4 哈萨克斯坦将禁止通过车辆进口小麦
5 美军两架“黑鹰”直升机在肯塔基州坠毁

时事新闻