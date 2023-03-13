哈驻法大使馆举行“女性在哈萨克斯坦发展的作用”专场活动

哈通社/阿斯塔纳/3月13日--哈萨克斯坦驻法国大使馆日前在巴黎与在法哈萨克斯坦职业女性联合会共同举办《女性在现代哈萨克斯坦发展中的作用》主题活动。

法国社会、商业和文化界代表、联合国教科文组织领导层，常驻法国和联合国教科文组织外交使团负责人等出席了活动。

哈萨克斯坦驻法国大使古莉萨拉·阿热斯坦库洛娃致开幕词。她表示，女性在现代社会中发挥的作用愈发重要。她指出，促进和保护女性权益，是国家优先事项之一。

她详细介绍了国内改革进程，包括为确保和落实性别平等而采取各项措施。她强调哈萨克斯坦政府正在采取措施增加女性在决策过程中的代表性，以保障到 2030 年女性参政比例达到30%。

她补充道，哈萨克斯坦积极促进女性参选进程。即将举行的议会选举候选人名单中女性参选者所占比例可以证明这一点。

活动期间，相关人员就“在法哈萨克斯坦职业女性”联合会活动做了介绍。据悉，该团体由在法国工作生活的哈萨克斯坦女性同胞组成。其活动旨在发展和加强哈法两国之间多方面联系。

活动组织方向来宾们展示了«大草原伟大女性»图片展。图片展展现了哈萨克历史女性名人和现代哈萨克斯坦妇女杰出代表英姿风采。

哈萨克斯坦职业女性理事会理事、国际服装设计大赛获胜者迈丽凯·杜伊森巴耶娃民族服装秀将活动推向了高潮。

【编译：阿遥】