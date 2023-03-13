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哈生态部长：哈萨克斯坦支持全球应对气候变化政策

2023 年 3月 13 日 星期一 , 09:18
哈生态部长：哈萨克斯坦支持全球应对气候变化政策

哈通社/阿斯塔纳/3月13日--哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃日前与德国驻哈特命全权大使莫妮卡·艾弗斯举行会谈。

双方就国际气候俱乐部构想和哈萨克斯坦参与这一进程的可能性交换意见。

双方指出，《巴黎协定》是国际气候变化应对措施的重要转折点。哈萨克斯坦是首个批准该协定的独联体国家。

根据承担的义务，哈萨克斯坦将全力保障巴黎协定的落实，到2030年，确保温室气体排放量减少15%。

此外，哈萨克斯坦已宣布计划2060年前实现碳中和。鉴于哈萨克斯坦的经济是能源密集型经济，这将是关键而重要的一步。

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祖里菲娅·苏莱曼诺娃指出，为实现这一目标，根据国家元首指示，制定并批准了哈萨克斯坦碳中和战略，其旨在体现国家向低碳发展过渡的经济和社会效益。

-2021年，我国通过了新版生态法典。其中包含了引入最佳可用技术和应对气候变化相关章节。这些创新举措符合当前要求，将助力减少碳排放，使脆弱经济部门尽快适应气候变化。-祖里菲娅·苏莱曼诺娃说。

她补充道，为实现净零碳排放全球总目标，哈萨克斯坦生态和自然资源部正在考虑代表本国加入国际气候俱乐部倡议。

她表示，哈萨克斯坦将继续支持全球应对气候变化政策举措的落实。

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【编译：阿遥】

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