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欧盟气候监测：南极海冰覆盖率创历史新低

2023 年 3月 12 日 星期日 , 08:43
欧盟气候监测：南极海冰覆盖率创历史新低

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 — 据联合早报网消息，欧盟气候监测部门日前说，南极海冰在2月连续第二年萎缩至有记录以来最小面积。

法新社报道，欧盟哥白尼气候变化服务机构（Copernicus Climate Change Service，简称C3S）公布的数据显示，南极海冰的面积在2月16日缩减到209万平方公里，创有卫星纪录45年来的最小面积。

但据美国科罗拉多大学博尔德分校的国家冰雪数据研究中心（NSIDC）日前公布的数据，南极海冰的面积在2月21日萎缩到179万平方公里，比C3S公布的数据还要低。数据差异或与不同的海冰检索算法有关。

卫星数据显示，在过去约40年中，南极海冰面积变化较大，但近年来呈现越来越小的趋势。

海冰融化对海平面没有明显影响，因为海冰已经存在于海水中。但海冰环绕著着南极洲巨大的冰架，海冰融化将使冰架暴露在海浪和较温暖的气温下。

这些冰架是淡水冰川的延伸，若随著着全球暖化而持续融化，或在数百年内导致海平面严重上升。

此外，约九成的太阳能量在照射到白色海冰时会被反射回太空。不过，当阳光投射到深色且未冰冻的海水时，太阳的能量几乎都会被海水吸收，直接导致全球变暖。

海冰是海中一切冰的总称，包括咸水冰、河冰和冰山等。海洋中的冰主要是由海水冻结而成的，也有一部分是来自江河注入海中的淡水冰。

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