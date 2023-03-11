政府总理主持召开阿拉木图市社会经济发展问题会议

哈通社/阿拉木图/3月11日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫对阿拉木图进行工作视察框架下主持召开了城市社会经济发展问题工作会议。

会议就提高工资待遇和商业竞争力，以及加强城市抗震安全问题进行了讨论。

政府总理指出，阿拉木图市平均工资增长情况近10年处于全国最低。因此，要通过创建高收入工作岗位，要确保城市居民实际收入逐年增长。

他强调，增加民众收入的工作直接关系到抑制通货膨胀措施的落实情况。因此，需要对国内市场价格进行调查和调整。

总理还表示，为了推动竞争发展，有必要解决在阿拉木图集聚区东部和北部增设购物区的问题。与此同时，区域委员会应开展有效工作，解决中介问题。

会上，斯马伊洛夫着重关注了阿拉木图市地震安全问题。他指出，阿拉木图应从土耳其和叙利亚发生的地震吸取教训。

总理指出，该市基础设施的抗震安全审查上次是在 2017 年和 2018 年进行的。 对此，紧急情况部和城市管理部门应在短时间内联合进行审计，并采取有效措施加强地震安全。

-在这方面，不仅要在阿拉木图，而且要在我国其他可能受地震影响的地区借鉴世界经验。-他说。

最后，政府总理向相关国家机构负责人们就加强地震安全问题下达了具体工作指示。

【编译：小穆】



