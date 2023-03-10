外交部：哈萨克斯坦积极支持联合国原则

哈通社/阿斯塔纳/3月10日 – 哈萨克斯坦始终支持联合国的原则。

哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥马若夫10日在首都阿斯塔纳召开的题为《联合国驻哈萨克斯坦30周年暨2021-2025年联合国可持续发展合作框架指导委员会》的会议上表示，在与联合国的30年合作当中，哈萨克斯坦成功解决了社会经济发展领域的诸多问题。

他强调，在这30年间，哈萨克斯坦与联合国团队一起，实施了涉及诸多领域的400多个合作项目。

- 这可以视作哈萨克斯坦与联合国未来合作的光明路标。- 奥马若夫说。

第一副外长表示，哈萨克斯坦将继续保持与联合国的积极合作，为哈萨克斯坦，为中亚地区乃至整个世界创造更安全的未来。

- 我们始终积极的支持联合国宪章中所明确记载的原则。- 他说。

第一副部长还对联合国常驻哈萨克斯坦协调员及其团队，对哈萨克斯坦开展的系统性改革所提供的一贯支持表示感谢。

联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞则表示，过去三十年来，联合国在哈萨克斯坦的工作取得了长足的进步。

她强调，未来几年，联合国将重点关注法治改善、促进可持续经济增长、加强人力资源、性别平等和妇女赋权，以及应对气候变化等几个关键领域。

- 我们相信，我们可以携手并进，为哈萨克斯坦人民创造美好的未来。- 她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】