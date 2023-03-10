哈萨克斯坦发布清真食品添加剂国家标准

哈通社/阿斯塔纳/3月10日--哈萨克斯坦标准化与计量研究所（ҚазСтандарт）日前发布清真（哈拉勒）食品生产所用添加剂和其他化学物质国家标准（СТ РК OIC/SMIIC 24-2022）。

据哈萨克斯坦标准化与计量研究所介绍，该标准规定了清真食品生产所需添加剂和其他化学物质相关要求和使用条件。标准的实施旨在确保食品生产过程符合伊斯兰教教规，可供全球范围内安全消费。

据悉，目前国内有多种食品添加剂被广泛使用，但从清真标准的角度来看，其中某些食品添加剂是可疑的。例如， E120胭脂红被用于肉类和精致食品中，是一种有争议的物质。从昆虫中体内提取的胭脂红，作为一种动物来源的食品添加剂被禁止供穆斯林食用，因此被认为是非清真食品添加剂。

从鱼类和植物、以及按伊斯兰教法屠宰的动物的骨头、外皮和筋肌中提取的E441明胶被认为是清真的和被允许食用的。但是，从不允许使用的动物（如猪、狗、驴等）身上提取的明胶被认为是不清真的。

E325乳酸钠由于其抗菌作用而被广泛用于食品中，但对于乳糖不耐受的婴幼儿来说是一种危险的食品添加剂，其最初来源于牛奶，但因可能含有猪凝乳酶，因此被认为是可疑的。

该国家标准将于2023年7月1日开始实施。

【编译：阿遥】



