哈政府采取综合措施支持国内制糖业发展

哈通社/阿斯塔纳/3月10日--哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林9日主持召开会议，研究讨论糖厂融资进展和国内糖业生产情况。

据贸易和一体化部第一副部长阿尔曼·沙哈利耶夫称，截至目前，全国已有18个地区为糖厂提供了183亿坚戈资金，用于购买原糖。

来自农业部的数据显示，国内糖厂日加工甜菜能力为8700吨，日加工甘蔗能力为2400吨。同时，国内每年食糖消费量约为53-55万吨，其中国内原料供应量不足10%。

据农业部副部长叶尔波勒·塔斯居列科夫介绍，2022年，国内市场食糖供应量51%来自国内原料加工，其中甜菜占6%（3.3万吨）。今年，国内糖厂计划生产约40-45万吨食糖，其中5万吨为甜菜原料，其余为甘蔗原糖。为此，江布尔州和杰特苏州政府正在努力扩大甜菜种植面积6500公顷（从1.16万公顷扩大到1.81万公顷）。

与此同时，为支持国内制糖业发展，农业部将甜菜种植补贴数目从每吨15万坚戈提高到每吨25万坚戈。

燃油成本过高，影响食糖最终价格，是困扰国内糖业发展的主要问题之一。能源部副部长阿赛特·玛高沃夫表示，目前大型食糖加工商燃料油供应价格已降至100-130坚戈/公斤。

【编译：阿遥】