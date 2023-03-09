托卡耶夫总统了解卡拉恰甘纳克油田扩建项目

哈通社/乌拉尔/3月9日 —— 据总统府新闻局消息，正在对西哈州进行工作视察的托卡耶夫总统9日参访了卡拉恰甘纳克石油作业公司，并听取了卡拉恰甘纳克油田扩建项目报告。

卡拉恰甘纳克石油作业公司总经理詹卡尔罗·鲁伊表示，在扩建项目的第一阶段，计划于 2021-2024 年，正在进行第 5 台气体回注压缩机和其他生产设施的建设。本期项目将投资9.7亿美元，就业约3500人。 项目下一阶段计划于2023-2026年进行第6台气体再循环压缩机的建设。该阶段将花费7.35亿美元，创造1300个新工作岗位。

总之，卡拉恰甘纳克扩建项目将使液态碳氢化合物的产量水平提高到4600万吨。这将有助于哈萨克斯坦和卡拉恰甘纳克项目的合作伙伴获得额外收入。

与此同时，财团合作伙伴目前还与能源部就新的天然气加工厂开展可行性研究。 若天然气加工厂建成，每年可生产多达40亿立方米的天然气和5-60万吨丙烷-丁烷馏分，显着提高我国的能源潜力。











托卡耶夫总统指出了建设新的天然气加工厂的重要性，以及卡拉恰甘纳克油田对我国油气工业的发展和经济发展发挥的重要作用。

据了解，1997年签署产品共享协议以来，投资商对卡拉恰甘纳克油田投资了300亿美元。当前，卡拉恰甘纳克石油作业公司为3800人提供了稳定工作岗位。对该财团提供各种服务和产品的142 个承包商中约 20,000 名员工作。该项目投产以来，为国家经济带来了574亿美元收入。其中，缴纳了459亿美元税款和其它支付。

1998年以来，该公司为社会基础设施建设提供了7.545亿美元，建成了16家医院、3所体育设施和34所学校与幼儿园。









【编译：小穆】