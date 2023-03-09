托卡耶夫总统同百岁二战老兵和历史学家会面

哈通社/乌拉尔/3月9日 —— 据总统府新闻局消息，正在对西哈州进行工作视察的托卡耶夫总统9日下午同当地百岁二战老兵伊万·加皮齐和96岁的地方历史学家贾伊桑·阿克拜进行会面。

托卡耶夫总统首先亲自到二战老兵伊万·加皮齐的家，祝贺他年满百岁。总统指出，伊万·加皮齐的人生是为民服务和爱国主义的光辉榜样。





-我们非常尊重参加过战争的老兵们。战争结束后，您回到祖国，并在检察院工作，为国家发展做出了贡献。我向您表示感谢。-总统说。

据了解，伊万·加皮齐于1923年出生在阿克莫拉州，并在阿拉木图上大学。二战时期，他在波兰、捷克斯洛伐克和乌克兰的战场服役。战后，他在卡拉干达、南哈州、阿克莫拉州和西哈州参与工作。





-您的工作生涯为年轻一代树立了榜样。您多年在国家公共部门工作，为我国文化领域的发展做出了巨大贡献。我祝愿您身体健康，家庭幸福。-托卡耶夫说。

此外，总统还同96岁的地方历史学家、文化功勋人士贾伊桑·阿克拜会面。

贾伊桑·阿克拜是西哈州教育和文化领域功勋人士，哈萨克斯坦著名的地方历史学家。









【编译：小穆】