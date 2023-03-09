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丹麦启动全球首个二氧化碳海底封存项目

2023 年 3月 9 日 星期四 , 19:56
丹麦启动全球首个二氧化碳海底封存项目

哈通社/阿斯塔纳/3月9日 —— 据德国《世界报》网站3月8日报道，丹麦王储弗雷德里克8日在埃斯比约港启动了全球首个跨境分离和储存二氧化碳项目“海绿石”计划。在丹麦海岸以西200公里，液化二氧化碳将被永久储存在海床以下1800米处。

联合国政府间气候变化专门委员会认为，要将工业化以来的全球升温控制在1.5摄氏度以内，进行碳捕获和储存是必不可少的。

通过特殊的化学和热工艺可以从化学品以及石油、煤炭和天然气等化石燃料中分离和液化二氧化碳。采用这种方式，可以将二氧化碳从大气中移除并储存于地下。

近年来，由德国石油和天然气集团温特斯哈尔-迪亚公司和英国化工企业英力士集团领导的财团已经建立了一条运输链，用于将二氧化碳大规模储存于海床之下。

“海绿石”计划的试验阶段将持续3个月。在此期间，一艘海上供给船将从英力士集团位于安特卫普的环氧乙烷工厂将总共1.5万吨封装于罐式集装箱中的二氧化碳运至尼尼油田的输送平台。最终储存地点是一处已枯竭的油田。

丹麦希望在未来几十年，将每年储存数百万吨二氧化碳发展成为一项利润丰厚的生意。

据欧盟委员会计算，每年将有多达3亿吨二氧化碳需要被封存于欧洲的储存设施。欧盟委员会主席冯德莱恩向项目启动仪式发送了一段祝贺视频。她说，“海绿石”计划的启动是“欧洲绿色转型的伟大时刻”。

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