马吾林·阿什姆巴耶夫：必须确保工作轮调机制落地落实

哈通社/阿斯塔纳/3月9日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长马吾林·阿什姆巴耶夫9日表示，有必要引进中央和地方层面的工作岗位轮换机制。

-目前，大多数中央机构公务员缺乏地方工作经验。因此，我们很难说他们对基层的问题十分了解。总的来说，中央政府及其各机构各项决议决定应符合地方利益。我相信，今天要审议​​的法案将有助于这个问题的解决。-马吾林·阿什姆巴耶夫说。

他同时强调建立地区间工作岗位轮换机制的重要性。

-确保区地区间工作人员轮调尤为重要。比如，要保障西部地区公民有机会到东边工作、北部地区人员有机会到南方就业。我们应该创造条件，激励国民在国内不同地区工作生活。这无疑将成为促进国家凝聚力和发展潜力的重要一步。-马吾林·阿什姆巴耶夫说。

值得提醒的是，今天的参议院会议审议讨论了《就国家公务问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行修改和补充的法案》。

马吾林·阿什姆巴耶夫强调，法案通过并经国家元首签署正式生效之后，其中的规范性条款不应停留在纸面上，国家相关机构要始终如一地落实贯彻好岗位轮调机制。

【编译：阿遥】