哈副外长访问布鲁塞尔 同欧盟机构高级代表进行一系列会晤

哈通社/阿斯塔纳/3月9日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科日前对布鲁塞尔进行访问，与欧盟高级代表举行了一系列会议，就双边合作和国际热点问题进行广泛讨论。

在与欧盟外交和安全政策高级代表办公室主任卡米洛·比亚里诺、欧盟对外行动署副署长吕克·德文和欧洲理事会主席高级外交事务顾问马格达莱纳·格罗诺德举行的会谈中，双方就2022年秋欧洲理事会主席夏尔·米歇尔访问哈萨克斯坦以及托卡耶夫总统与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩举行会晤期间达成的共识落实情况进行交流。

今年是哈萨克斯坦与欧盟建交30周年。罗曼·瓦西里恩科强调，积极发展最高级别政治对话，促进经贸投资合作，推动人权领域建设性互动是决定双方未来合作深层意义的重要因素。

会晤期间，双方重点讨论为全面有效实施哈萨克斯坦与欧盟之间扩大伙伴关系与合作协议而采取的更近措施，协议涵盖29个合作领域。双方还集中讨论了哈萨克斯坦—欧盟合作委员会成立20周年纪念大会及第二届中亚-欧盟经济论坛筹备工作。

罗曼·瓦西里恩科向欧盟同事介绍了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以建设“公正的哈萨克斯坦”为目标的政治经济社会改革实施进展。其中对定于2023年3月19日举行的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举相关情况给予特别关注。

双方就国际议热点问题详细交换了意见，包括乌克兰冲突以及减少相关制裁措施对哈萨克斯坦经济可能带来的负面影响等。

欧盟方面对双边和多边议程丰富内容表示期待，并表示愿意进一步加强同哈萨克斯坦的全面合作。比亚里诺称，欧盟与哈萨克斯坦的有效合作变得越来越重要。

双方一致认为，在全球暗流涌动背景下，保持政治对话、进一步加强双边合作尤为重要。

【编译：阿遥】