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哈第一副外长出席联合国最不发达国家问题会议

2023 年 3月 9 日 星期四 , 08:36
哈第一副外长出席联合国最不发达国家问题会议

哈通社/阿斯塔纳/3月9日--据外交部消息，由外交部第一副部长海拉特·奥马若夫率领的哈萨克斯坦代表团日前出席了在卡塔尔举行的第五次联合国最不发达国家问题会议。

海拉特·奥马若夫在一般性辩论发言中指出，根据联合国«一个都不能少»原则，对最不发达国家提供国际援助以实现可持续发展目标尤为重要。对于避免最不发达国家落后于全球进程来说，这仍具有现实意义。

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-作为全球最大内陆国家，哈萨克斯坦非常了解最不发达国家所面临的复杂情况和挑战。-他说。

海拉特·奥马若夫向与会者介绍了哈萨克斯坦发展模式。他表示，该发展模式使哈萨克斯坦在短短的30年内加入到中上收入国家行列。他强调，正在进行全面政治经济改革的哈萨克斯坦愿意与最不发达国家分享其发展经验。

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会议期间，海拉特·奥马若夫同卡塔尔外交国务大臣苏丹·本·萨阿德·穆莱基和卡塔尔商业与工业大臣、哈萨克斯坦—卡塔尔高级别委员会联合主席谢赫穆罕默德·本·哈马德·阿勒萨尼举行了双边会谈。

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双方满意地注意到，两国之间双边联系得到进一步巩固与发展。双方表示对发展两国包括在经贸、投资等领域的紧密合作前景充满信心。双方强调今年将在多哈举行的哈萨克斯坦-卡塔尔高级别委员会会议的重要性。

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海拉特·奥马若夫还与联合国副秘书长兼联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表拉巴卜·法蒂玛和巴林、越南、葡萄牙、意大利、菲律宾等国外交官举行了一系列会谈。

【编译：阿遥】


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