妇女署执行主任：必须为妇女参与解决冲突与和平进程“改弦易辙”

哈通社/阿斯塔纳/3月8日 —— 据联合国新闻处消息，联合国妇女署执行主任巴胡斯今天在安理会举行的一场部长级会议上指出，自2000年10月安理会就妇女、和平与安全议题通过具有标志性意义的第1325号决议以来，妇女参与和平进程的情况并没有太大的改观，对妇女和女孩实施暴行后有罪不罚的现象仍然存在。她强调，这样的情况需要得到彻底的改变。

安理会第1325号决议聚焦于战争对妇女的影响，并强调了妇女充分且平等地参与到解决冲突、建设和平、维持和平、人道主义应对以及冲突后重建中的重要性。该决议还呼吁采取特别措施，保护妇女和女孩免受与冲突有关的性暴力。

从20周年到25周年

当天的公开辩论会由轮值主席国莫桑比克发起，旨在总结第1325号决议自2020年通过20周年以来取得的进展，并为2025年决议通过25周年设立实施目标。

巴胡斯在发言时表示，在两年半之前，该决议通过20周年的纪念日并非一个值得庆贺的时刻，而是给所有人敲响了警钟。

阿富汗妇女的噩梦

当时，安理会听取了一名阿富汗妇女民间社会代表的情况通报。她深表遗憾的是，从2005年到2020年，阿富汗妇女被排除在80%的和平谈判之外，包括美国与塔利班之间的谈判。她还曾强调，不要为了与塔利班达成协议而牺牲掉妇女的权利。

但就在数月之后，她的噩梦成真。塔利班重新在阿富汗掌权，并让这里变成妇女权利倒退最极端的地方之一。为此，巴胡斯呼吁安理会成员采取强烈的言辞和行动来反对这种性别隔离，并设法为正在经历至暗时刻的阿富汗妇女和女孩提供支持。

妇女在冲突中首当其冲

巴胡斯还指出，就在2020年安理会纪念第1325号决议通过20周年的五天后，埃塞俄比亚北部的提格雷地区爆发冲突，当地的卫生中心、援助机构和人权团体不断报告性暴力事件，童婚现象在一年间就增加了51%；同样是在这个20周年纪念日之后，从萨赫勒、苏丹到缅甸，多个受冲突影响的国家发生军事政变，让妇女组织和活动家的公民空间严重萎缩。

巴胡斯同时强调，已持续一年多的乌克兰战争制造了二战以来最大的欧洲难民危机：在被迫逃到国外的近800万乌克兰人当中，妇女及其子女占到了90%；同样，在乌克兰境内流离失所的数百万人当中，妇女和女孩占到了68%。

军费上涨值得反思

2020年，新冠大流行肆虐全球，护理人员的巨大价值以及在卫生、教育、粮食安全和社会保护方面加大投资的重要性得以凸显。

-我们曾希望各国能够从女性和平建设者数十年的倡议活动中受到启发，重新考虑军费开支。然而，即便没有算上过去几个月的巨额军费支出，这项开支仍在继续增长，并超过了两万亿美元大关。-巴胡斯说。

-不论是疫情还是供应链问题，都没能阻止全球武器销售又一年攀升。-她补充道。

授权妇女参与

巴胡斯坦言，在当前第1325号决议从通过20周年迈向25周年的中间点，“我们需要改弦易辙。”

她指出，各方的干预措施不能再只是培训、宣传、指导和能力建设，也不能再通过举办一个接一个的活动去口头讨论妇女的参与。

相反，“应当在我们拥有权限的每一场会议和每一个决策进程中为妇女的参与授权。”为此，各方提出的计划要包含特别的措施，并为计划的实施建立问责制，明确计划的授权任务、实施条件、相应配额、专项资金、激励措施以及不遵守的后果。

提供所需资源

巴胡斯还强调，要在更广泛的范围内将资源提供给那些没有资源且最有需要的群体。她提到，“在向受冲突影响国家的妇女组织提供资金方面，我们在联合国拥有的最佳工具就是妇女和平与人道主义基金。”

自2015年成立以来，该基金已经资助了900多个组织，其中有三分之一都是在去年获得资助。

-我尤其感到骄傲的是，这些组织当中有近一半是第一次从联合国获得资金，有九成是在国家以下一级运作。-巴胡斯说。

她最后发出紧急呼吁，要为支持受冲突影响国家的民间社会和社会运动寻求更好的办法，这意味着要展现出更大的意愿来资助或接触新的团体，尤其是年轻女性的团体。对此，“妇女署已做好准备同各方共同努力。”



