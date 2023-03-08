英国推出移民法草案 非法移民或将无法留英

哈通社/阿斯塔纳/3月8日 —— 据中新社消息，英国政府7日推出新移民法草案，禁止任何通过非官方途径入境的移民申请庇护，此草案已提交英国议会审议。

英国政府网站显示，根据新草案，非法抵英的人将被拘留，不能再申请难民庇护，然后在安全的情况下被遣返本国，或被转移至卢旺达等«安全第三国»。他们还将被禁止返回英国和申请英国公民身份。无人陪同的未成年人在成年前暂不会被转移。

该草案是英国政府阻止乘船偷渡和非法移民行动的一部分，已于7日提交至议会审议。此前英国政府收到的庇护申请将在2023年底前得到处理。

据路透社和英国广播公司报道，联合国难民署对此深表关切，认为该草案将剥夺人们获得庇护的权利。英国内政大臣苏拉·布雷弗曼表示，该草案可能面临法律挑战。英国首相苏纳克明确表示他将为新法案的最终确立«准备战斗»。

非洲及中东多地的人从法国等国经英吉利海峡偷渡至英国的现象多年来一直存在，长期困扰英国政府。根据英国官方数据，2022年收到的庇护申请(仅计算主申请人)超过7.4万份，是2019年的两倍多，为2003年以来的最高纪录。如今英国政府每天需花费620万英镑为非法移民解决住宿问题。

苏纳克上任后将阻止«乘船偷渡»作为他的五个主要优先事项之一。苏纳克6日在英国《太阳报》撰文指出，这些乘船抵英的人大部分并没有面临迫在眉睫的生命威胁，他们在穿越英吉利海峡之前已途经许多其他安全的欧洲国家。苏纳克还在7日的声明中强调，«应该由英国政府决定谁可以留在英国，而不是(从事偷渡的)犯罪团伙»。

路透社称，苏纳克将于10日会见法国总统马克龙，预计将要求与法国加强合作，打击参与跨海峡人口走私的团伙。