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托卡耶夫总统出席女性日庆祝晚会

2023 年 3月 7 日 星期二 , 20:14
托卡耶夫总统出席女性日庆祝晚会

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日出席了女性日庆祝晚会。

总统在讲话中向全体女性同胞致以节日祝贺，并指出了女性在我国民族世界观中的特殊地位。他同时还表示，美丽和温柔、怜悯和代祷——一切都始于女性。

-实际上，对每个人来说，没有比母亲更伟大、更珍贵的了。我们最珍视的价值观与“大地母亲”和“祖国母亲”概念密切相关。俗话说，“父育子，母育国”。这句话有着特殊的意义。民族的未来，始于后代的教育。每个孩子的成功都是母爱的结果。伟大的阿拜曾说的“全面的人”拥有的高尚品质是通过母亲相传。-托卡耶夫说。

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photo托卡耶夫总统表示，对年轻人的投资是最有效的投资。

-当前，我国年轻女性在世界最优秀的高校接受教育，并在全球顶级公司公司。精通各行各业的女性在社会各个领域有效工作。其中包括教师、医生、国家公务员和其他职业。在国际大赛中高举我国蓝旗的女性运动员也不少。此外，在商界取得卓越成就的女性企业家为民众创造了数千个工作岗位。我为你们感到骄傲，并表示衷心的感谢！-总统说。

最后，总统向“Aruana”杰出女性竞赛获胜者颁发了奖项。

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【编译：小穆】


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