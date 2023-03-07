托卡耶夫总统向阿萨乌巴耶娃致信祝贺节日

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 —— 托卡耶夫总统7日向哈萨克斯坦国际象棋大师、世界冠军比比萨拉·阿萨乌巴耶娃致信，祝贺其节日快乐。

阿萨乌巴耶娃7日下午通过社交媒体，向粉丝展现了从总统收到的贺信和花朵。

-尊敬的比比萨拉·耶尔汗克兹！祝愿明媚的春天美化你心灵，并带来快乐的心情。祝愿你向身边的人带来快乐和幸福，并同样受到温馨的温暖。祝你身体健康，幸福美满！-总统在贺信中说。

阿萨乌巴耶娃波兰首都华沙举行的2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛（FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021）上夺得了闪电战（Blitz）的冠军，成为国际象棋史上最年轻的世界冠军。此外，她还在该赛事中还夺得了快速战（Rapid）的亚军。

此外，阿萨乌巴耶娃2022年年底在阿拉木图举行的世界快速和闪电国际象棋锦标赛中获得快速战冠军。

据悉，比比萨拉•阿萨乌巴耶娃于2004年出生，拥有国际大师和女子特级大师称号，并且曾经是其参与过的所有年龄段赛事的冠军头衔获得者。

【编译：小穆】