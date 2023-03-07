托卡耶夫总统接见文化和体育部部长

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统7日在总统府接见文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫。

会谈中，部长向总统就工作任务落实情况，以及文化、体育和旅游业发展情况进行了汇报。

沃拉洛夫还介绍了位于阿拉木图州的奥林匹克训练中心建设进展。他表示，该中心将于今年交付使用。截至2025年，全国将建设113个体育设施。

与此同时，部长还就2023-2029年健身和体育发展概念草案进行了介绍，并就哈萨克斯坦运动员备战夏季亚运会和奥运会情况，以及2024年在哈萨克斯坦举行的第五届世界游牧民族运动会筹备工作进行了汇报。

据他介绍，根据总统指示，文化和档案领域工作人员工资将截至2025年分阶段增长。此外，国内戏剧演出和国产影片出品将将进一步增加，并计划今年为青年作家首次颁发文学大奖。

文体部长还指出，为进一步推动国内旅游业的发展，将参与Kids Go Free项目的旅行社提供优惠政策，并计划对国内游客提供旅行返现。

最后，总统就进一步激励国内外旅游业、吸引投资和加强群众与职业体育的发展下达了具体工作指示。

【编译：小穆】