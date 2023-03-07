国际能源署：清洁能源助力 全球碳排放增速减缓

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 国际能源署分析显示，在全球能源危机中，受益于太阳能、风能、电动汽车、热泵的使用增长以及能源效率的提高，2022年煤炭和石油的使用增长受到一定的限制，因而全球与能源相关的二氧化碳排放量增长不到1%，低于预期水平。

这份题为《2022年二氧化碳排放》的分析报告显示，尽管去年的排放量增长远低于2021年超过6%的异常增长，但排放量仍然呈现增长趋势，对可持续发展不利，需要采取更有力的行动，加速清洁能源转型，使世界走上实现其能源和气候目标的道路。

报告表明，2022年全球与能源有关的二氧化碳排放量增长了0.9%，即3.21亿吨，创下超368亿吨的新高。

排放量的增长明显低于3.2%的全球经济增长，表明长达十年的趋势正在回归。在2021年新冠疫情危机后出现快速且高排放型经济反弹时，这一趋势中断。尽管出现了干旱和热浪等极端天气事件，以及异常大量的核电站停运导致排放量上升，通过增加清洁能源技术的应用，避免了5.5亿吨的二氧化碳排放量。

国际能源署执行主任比罗尔(Fatih Birol)指出，能源危机并未像最初担心的那样导致全球排放量大幅增加，这要归功于可再生能源、电动汽车、热泵和节能技术的显著增长。如果没有清洁能源，二氧化碳排放量的增长将达到现在的近三倍。