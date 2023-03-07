阿里汗·斯马伊洛夫主持召开政府会议研究教育机构安全问题

哈通社/阿斯塔纳/3月7日—政府总理阿里汗·斯马伊洛夫7日主持召开政府会议，研究讨论确保教育机构安全问题。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，保障儿童安全是国家首要关注的问题之一。

-要确保孩子们在接受教育期间处于一个安全和舒适的环境，让家长更放心。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他指出，在这领域，各地都在采取全面的监管和体制措施。根据国家元首的指示，已着手起草保护儿童综合计划草案。

他强调，为教育机构配备紧急按钮和视频监控系统，将其与警察局连接并提供持证警卫服务的要求已开始收紧。

-政府将对教育机构遵守安全规程情况进行不间断的监测。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

据政府总理介绍，尽管采取诸多得力措施，各地仍存在一些问题。例如，在安装了视频监控的学校中，有些监控设备存在技术上的不足。全国大约有1100所学校没有与警方指挥控制中心相连接。监管制度没有得到充分落实。

-在突厥斯坦和北哈州的某些学校没有提供持证警卫服务。保安公司也经常雇用未经训练的人员滥竽充数。所有这些问题都需要及时解决，因为这关系到我们孩子的安全。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

为此，政府总理强调，必须在今年4月1日前完成为学校配备相应安全系统的工作。

-该系统应包括加装与警察指挥控制中心相连接的监控设备和紧急按钮，确保配备专业警卫人员等。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

政府总理指示有关部门在三天之内向政府提交保护儿童综合计划最终版本。

【编译：阿遥】