日本首相顾问：若任生育率直坠日本将消失

哈通社/阿斯塔纳/3月7日--据联合早报报道，日本首相岸田文雄的顾问森雅子说，如果无法减缓日本出生率下滑的速度，长此下去，日本将不复存在。

在人口出生率问题方面为岸田文雄提供建议的森雅子在东京受访时说，日本的出生率不是逐渐下降，而是直线下降。

-如果我们继续这样下去，这个国家将会消失。-她警告称。

日本卫生及劳动部2月28日发布的最新数据显示，去年日本的人口出生率降到历史新低，首次跌破80万。同年，日本总死亡人数为158.2万人，同样创新高。日本老龄化社会危机加剧。

曾担任部长、现为上议院议员的森雅子说：

-那些必须经历日本消失过程的人将是最大的受害者。这对我们的子孙来说，就像是一个可怕的疾病。

日本去年的死亡人数约为新生儿的两倍。

-这意味着，现在出生的孩子未来将面对一个扭曲、萎缩，且失去运作能力的社会。-森雅子说。

她警告，如果现在不采取任何行动，日本的社会保障体系将会崩溃，工业和经济实力将会下降，自卫队将没有足够的新兵来保家卫国。

从上世纪80年代，日本的总和生育率一直远远低于人口替代率（即每名妇女平均生育2.1个孩子才能保证总人口持平），到2021年仅为1.3。

另据环球网3月1日援引日本广播协会（NHK）报道，日本首相岸田文雄2月28日晚上就此事表态，承认这是危急情况。

-日本出生数连续7年减少，意识到这是一种危急情况，为扳回少子化趋势，需充实并推进当前时代与社会所需要的政策，我强烈感受到这一点的重要性。-岸田文雄称。

